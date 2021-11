Portugal regista, este sábado, mais 12 mortos e 3.364 novos casos de covid-19, de acordo com a mais recente atualização do boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS).

É, portanto, o quarto dia consecutivo que o país apresenta um número de novos casos acima dos três mil.

De resto, o maior número nas últimas 24 horas registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (1159). Segue-se o Norte (944), o Centro (720), o Algarve, com 294, e o Alentejo, com 114 novos casos.

Nas últimas 24 horas, há mais três pessoas internadas e mais quatro em UCI.