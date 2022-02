Portugal registou 38 óbitos associados à covid-19 e 16.132 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim diário epidemiológico deste domingo da Direção-Geral da Saúde (DGS).



O total de vítimas mortais sobe para 20.530 e o de infectados ascende a 3.085.260 desde o início da pandemia.



Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou mais novos casos: 8.568. Há mais 6.264 novos infetados no Norte, 3.639 no Centro, 1.146 no Alentejo e 661 no Algarve. Na Madeira foram registados mais 176 novos casos de infeção, 76 nos Açores. Portugal tem atualmente 569.728 casos ativos.



No que diz respeito às mortes, 15 ocorreram na região Norte, 10 em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Centro, três no Alentejo e uma nos Açores e outra no Algarve.



O relátorio indica que o número de internamentos aumentou em comparação com o dia anterior. Há mais 66 pessoas hospitalizadas num total de 2.298. No entanto, há menos cinco doentes nos cuidados intensivos no total de 155.



Por sua vez, mais de 31 mil pessoas recuperaram da doença num total de 2.495.002.



A incidência nacional é, atualmente, de 6099,6 casos por 100 mil habitantes, e o R(t) está nos 0,88.