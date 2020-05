Portugal registou 19 vítimas mortais devido à covid-19 e 234 pessoas infetadas nas últimas 24 horas (mais 0,8%), segundo o Boletim Epidemiológico desta terça-feira, divulgado pela Direção Geral da Saúde.

Depois de dois dias com nove óbitos, o número de mortes duplicou. Também o número de novos casos passou de 98 para mais do dobro (234).

No total, Portugal tem a lamentar 1.163 mortes entre os 27.913 casos confirmados e há 3.013 pessoas recuperadas, mais 464 do que na véspera, número recorde de recuperados num dia. É tambem a primeira vez que o número doentes curados é superior aos novos infetados, o que levou a que houvesse, também pela primeira vez, uma diminuição de casos ativos da doença no país.

A taxa de letalidade global é de 4,2%, mas acima dos 70 anos situa-se nos 15,3%.

Um das 19 mortes foi de um doente com idade entre 40 e 49 anos, duas foram na faixa etária dos 50 aos 59 anos, duas entre os 60 e os 69 anos, três das vítimas mortais tinham entre 70 e 79 anos e as restantes 11 tinham mais de 80 anos.

Há 709 pessoas internadas (menos 96), das quais 113 estão nos cuidados intensivos (mais um do que na segunda-feira). 82,5% dos doentes estão a recuperar em domicílio.

Aguardam resultado laboratorial 2.719 pessoas, mais 77 que nas 24 horas anteriores. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 27.913 pessoas, menos 394‬ do que no último dia. Casos suspeitos, desde 1 de janeiro, são 279.933, sendo que 249.301 foram não confirmados.

Do total de infetados, 16.416 são mulheres e 11.497 homens.

A faixa etária mais afetada é a dos 50 aos 59 anos (4.710), seguida da faixa dos 40 aos 49 anos (4.693) e das pessoas com mais de 80 anos (4.245 casos). Há ainda 4.027 doentes com idades entre 30 e 39 anos, 3.372 entre os 20 e os 29 anos, 3.159 entre os 60 e 69 anos e 2.365 com idades entre 70 e 79 anos.

A DGS regista também 478 casos de crianças até aos 9 anos e 864 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (660, mais nove no que na véspera), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (254, mais seis), do Centro (219 mais três), dos Açores (15, mais uma), do Algarve (14), e do Alentejo, que regista um caso, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

A região Norte também é a que registar o maior número de infeções, totalizando 16.053 (mais 45), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 7.494 (mais 178), da região Centro, com 3.553 (mais oito), do Algarve (350, mais dois) e do Alentejo (238, mais um).

Os Açores registam os mesmos 135 casos da véspera e a Madeira continua com 90.

O concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos (1.791, mais 54), seguido por Vila Nova de Gaia (1.458, mais três), Porto (1.304, mais um), Matosinhos (1.216, mais nove), Braga (1.153, mais um), Gondomar (1.050, mais dois), Maia (909), Sintra (790, mais 21) Valongo (737), Guimarães (663, mais dois), Ovar (635, mais nove), Coimbra (561) e Loures (536, mais 29).