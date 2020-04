Portugal regista esta quarta-feira 18.091 infetados com Covid-19, doença que já causou 599 mortes.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 32 mortes (mais 5,6%), mais 643 casos confirmados (aumento de 3,7%) e 36 doentes recuperados, subindo agora o total para 383.

A grande maioria das vítimas mortais têm mais de 70 e 80 anos e ainda não ha registos em doentes com menos de 40 anos.

Óbitos por covid-19 de 15 de abril (fonte: DGS)

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (339), seguida pelo Centro (136), pela região de Lisboa e Vale Tejo (111). Algarve continua com nove mortes registadas e os Açores com quatro. Alentejo e Madeira ainda sem vítimas mortais causadas pela doença.

1.200 doentes estão internados (menos 27 do que na véspera), 208 em unidades de cuidados intensivos (menos 10 do que no dia anterior).

4.060 pessoas aguardam resultado dos testes e há ainda de 26.144 casos sob vigilância das autoridades de saúde.