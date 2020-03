O número de infetados com Covid-19 em Portugal subiu para 1020, mais 235 do que há 24 horas, e há mais três mortes confirmadas, subindo para um total de seis, informou a Direção-Geral da Sáude, esta sexta-feira.

A três mortes confirmadas nas últimas 24 horas foram registadas na região Norte, Centro e no Algarve. As anteriores tinham ocorrido em Lisboa (duas) e na região Centro.

De acordo com o novo balanço, há 126 doentes internados e 26 nos cuidados intensivos. Há 24 horas havia 80 internados e 20 nos cuidados intensivos.

Há agora 506 casos confirmados na região do Norte do país, 361 na região de Lisboa, 106 no Centro, dois no Alentejo, 29 no Algarve, três nos Açores e um na Madeira.

Ainda de acordo com os números fornecidos pela DGS, registam-se 850 pessoas a aguardar resultado laboratorial, 5862 casos não confirmados e cinco de pessoas recuperadas.

Em vigilância pelas Autoridades de Saúde estão 9008 casos e 24 cadeias de transmissão ativas, tantas quantas as que constavam no boletim há já dois dias.

Os casos importados têm origem na Alemanha e Áustria (1), Andorra (2), Bélgica (1), Emirados, Árabes Unidos (1), Espanha (31), França (24), Itália (20), Índia (1), Irão (1), Países Baixos (2), Reino Unido (3), Suíça (8).