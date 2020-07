O Brasil ultrapassou os dois milhões de infetados e as 76 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde do país.

Segundo a tutela, o Brasil regista 2.012.151 de pessoas infetadas e 76.688 mortes provocadas pela covid-19, tendo somando nas últimas 24 horas 45.403 novos casos da doença e 1.322 óbitos.

O Governo brasileiro adiantou que há 639.135 pessoas infetadas em acompanhamento e outras 1.296.328 são consideradas recuperadas.

Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, ambos localizados na região sudeste do Brasil, lideram em número de óbitos e de casos confirmados de infeção.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

O Brasil é o segundo país com mais infetados e mais mortes, apenas atrás dos Estados Unidos, que registaram nas últimas 24 horas mais de 68 mil novos casos de covid-19, depois de na quinta-feira terem ultrapassado a barreira dos 70 mil contágios.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, as autoridades sanitárias dos EUA registaram mais de 3,56 milhões de infeções no país desde o início da epidemia e um total de 138.201 óbitos, tendo 974 sido nas últimas 24 horas.