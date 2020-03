Um rapaz de 14 anos infetado com Covid-19 morreu neste domingo, no Hospital da Feira.

A informação foi confirmada pelo presidente da Cãmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, em declarações à RTP.

De acordo com o autarca, o rapaz deu entrada no hospital São Sebastião, na Feira, sem haver confirmação de que estava infetado, algo que se veio a verificar posteriormente, após entrada no hospital com sintomas graves. Salvador Malheiro disse ainda que o rapaz em causa tinha outros problemas de saúde.

