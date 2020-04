Espanha voltou a registar novo aumento do número de contágios e de mortes por Covid-19.

De acordo com o balanço feito pelo Ministério da Saúde esta quarta-feira, o país vizinho contabilizou mais 757 óbitos e 6.180 novos casos de infeção.

Espanha totaliza 146.690 diagnósticos positivos e 14.555 mortes devido à doença.

O número de casos ativos no país vizinho é de 84.084.

Refira-se que 48.021 pessoas (quase mais 5 mil do que no balanço anterior) já foram dadas com curadas.