Pela primeira vez desde o início da pandemia, o número de pessoas a necessitar de cuidados intensivos em Itália baixou.

Há 3994 doentes em UCI, menos 74 que na sexta-feira, indicaram as autoridades italianas, que referem ainda que 1326 dos doentes a necessitar de cuidados intensivos estão na Lombardia.

Dos 88 724 casos ativos, 29 010 estão internados e, aí, regista-se um aumento de 269 doentes, enquanto 55 270 estão em isolamento domicilário.

O número total de infetados em Itália é de 124 632 [destes estão, como se disse, 88 724 ativos], com 15 362 mortes registadas. Ou seja, desde a atualização anterior, houve mais 681 vítimas mortais.

A Itália passou a ser o terceiro país com mais casos desde o início da pandemia, com os tais 124 632 registados neste momento.

A Espanha [124 736] ultrapassou a Itália no número de registos totais, mas o país transalpino tem mais casos ativos que Espanha. Continua a ser Itália a nação com maior número de mortes no mundo.