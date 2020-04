O presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, afirmou que pretende voltar a jogar assim que possível, e, por isso, vai começar a promover testes aos jogadores a partir do final deste mês.



«O regresso acontecerá assim que existam as garantias necessárias para a proteção da saúde dos atletas e de todos os profissionais. Vamos começar, espero que no final de abril, os testes para ter a certeza da negatividade dos jogadores, seguindo depois para a segunda fase, que é o regresso aos treinos», começou por dizer à Sky Sport 24.



Quanto a jogar no verão, o responsável não se mostrou preocupado, dizendo não haver prazos para terminar os campeonatos.



«Se se vai jogar no verão? Não temos um prazo, pretendemos adaptar-nos às indicações da FIFA e da UEFA, e às diretivas da nossa comissão técnico-científica. A ideia é terminar os campeonatos, se houver condições, porque é muito importante definir as classificações dos nossos torneios. Com o cancelamento das competições, haveria repercussões negativas no mundo do futebol e para além dele», finalizou.