António Pereira, treinador do Cova da Piedade, está internado devido à doença da covid-19.

O técnico de 64 anos testou positivo e posteriormente apresentou dificuldades respiratórias, tendo sido internado no Hospital São Bernardo, em Setúbal.

Nas últimas horas, segundo foi possível saber, António Pereira já registou melhorias na sua condição de saúde.

Recorde-se que o plantel do Cova da Piedade foi atingido por um surto do novo coronavírus. A 29 de outubro, o clube da II Liga confirmou ter 18 casos positivos, 15 dos quais jogadores. Os jogos com o Estoril e o Benfica B foram, inclusivamente, adiados por causa desta situação.