O Arsenal informou esta segunda-feira que chegou a acordo para reduzir os salários do plantel principal durante a pandemia de covid-19.

Assim, jogadores, treinador e equipa técnica vão ter uma redução total nos rendimentos anuais de 12,5 por cento. «Temos o prazer de anunciar que chegámos a um acordo voluntário com os nossos jogadores da primeira equipa, treinador e equipa técnica para ajudar e apoiar o clube neste momento crítico», escreveram os gunners, em comunicado.

Explicam o emblema londrino na mesma nota que se forem cumpridas «metas específicas nas próximas temporadas, principalmente relacionadas com o sucesso nos relvados, o clube reembolsará os valores acordados».

«Estamos orgulhosos e gratos aos nossos jogadores e ao nosso staff por se unirem para apoiar o nosso clube, o nosso pessoal e a nossa comunidade nestes tempos sem precedentes, dos mais desafiantes que enfrentámos na nossa história», lê-se ainda na nota.

Refira-se que o Arsenal conta nesta altura no plantel com o internacional português Cédric Soares, emprestado pelo Southampton.

We are pleased to announce that we have reached a voluntary agreement with our first-team players, head coach and core coaching staff to help support the club at this critical time.