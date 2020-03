Papu Gómez, avançado da Atalanta, diz que foi um erro a realização dos jogos entre Atalanta e Valência, 19 de fevereiro, para a Liga dos Campeões, dizendo que pode ter sido um grande foco de contágio da Covid-19.

«O que se passa hoje em Bergamo [é uma das zonas mais afetadas de Itália] pode ser porque temos um dos melhores hospitais da Lombardia e muita gente vem cá ser atendida, mas também por causa do jogo que fizemos com o Valencia. Temos 120 mil habitantes e nesse dia 45 mil foram a San Siro. Foi um jogo histórico para a Atalanta, uma loucura. A minha mulher demorou três horas a chegar a Milão quando normalmente em 40 minutos chegamos lá», conta o jogador em entrevista ao jornal Olé.

«Foi terrível ter disputado esses jogos. Nessa altura não havia muitos casos e ninguém sabia muito bem o que este vírus fazia, a gravidade e o contágio. Na segunda mão fomos a Valência e já estava tudo infetado cá em Itália, mas em Espanha estavam todos relaxados, como nós antes. Fomos a Valência havia controlos. Agora são o segundo país da Europa com mais contágios», frisa Papu Gómez .

A mesma teoria de que o jogo em Milão foi «um importante veículo de contágio» também já tinha sido apresentada por Massimo Galli, médico de um hospital de Milão, especialista em doenças infeciosas. Dias antes do jogo, tinha falecido um homem em Valência e outro em Zogno, na província de Bérgamo, já com Covid-19.

Recorde-se que há vários jogadores do Valência infetados com a doença, entre eles Ezequel Garay, ex-jogador do Benfica, e Eliaquim Mangala, ex-jogador do FC Porto. 35 por cento do plantel da equipa espanhola teve resultados positivos. Os jogadores estão agora isolados, a maioria deles sem apresentar sintomas.