O jornal italiano La Repubblica aborda neste sábado uma possibilidade já levantada anteriormente em Itália e Espanha. Numa reportagem com o contributo de Massimo Galli, médico de um hospital de Milão, o Atalanta-Valência realizado a 19 de fevereiro surge como possível veículo de contágio de Covid-19, o novo coronavírus.

O Atalanta-Valência realizou-se no San Siro, em Milão, com cerca de 45 mil adeptos nas bancadas. A vitória italiana por 4-1, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, originou festejos prolongados dos adeptos locais. O jogo da segunda mão, em Espanha, foi disputado já sem público nas bancadas.

«Esse jogo pode ter sido um importante veículo de contágio», admite o médico Massimo Galli, especialista em doeças infeciosas. Dias antes do jogo, tinha falecido um homem em Valência e outro com Zogno, na província de Bergamo, já com Covid-19. Nada que se compare, porém, com os números que se seguiram, sobretudo na cidade de onde a Atalanta é originária.