Ilicic vezes quatro, apuramento histórico da Atalanta.

Depois da goleada por 4-1 em Bérgamo, a equipa italiana voltou a marcar quatro golos ao Valência e o triunfo da noite desta terça-feira, por 4-3, coloca a equipa de Gian Piero Gasperini nos quartos de final da prova. Total de 8-4 no agregado da eliminatória.

Feito inédito e notável do clube transalpino, na primeira participação de sempre na Liga dos Campeões. No primeiro embate europeu na UEFA ante clubes espanhóis.

Pelo caminho, nos oitavos de final, fica o Valência, que teve o português Gonçalo Guedes em campo na segunda parte, num Mestalla em silêncio, sem adeptos e sem jornalistas, restrições consequentes do surto do novo coronavírus (covid-19).

E que pena foi, para qualquer um dos amantes de futebol, não ser um dos 55 mil que, em condições normais, veria brilhar um avançado esloveno de 32 anos no estádio. Só foi possível vê-lo pelo grande ecrã.

Ilicic. Josip Ilicic.

Na estreia do guardião Marco Sportiello na Liga dos Campeões – supriu a ausência do lesionado Pierluigi Gollini – Ilicic começou a abrir o livro de uma noite história ao minuto três de jogo.

Diakhaby abriu uma noite de pesadelo – sairia ao intervalo e já amarelado – ao cometer penálti sobre o esloveno, que assinou a vantagem visitante da marca dos 11 metros.

O Valência reagiu ao minuto 21 por Gameiro, após um passe de Rodrigo entre os centrais. Palomino não completou o corte e ofereceu o empate ao avançado.

Mas as más abordagens de Diakhaby e Palomino repetir-se-iam. Antes do intervalo, o defesa do Valência cometeu novo penálti por braço na bola e Ilicic bisou para o 1-2 registado ao intervalo.

A resposta do Valência surgiu de novo por Gameiro, que bisou aos 51 minutos, após cruzamento de Ferrán Torres, num lance que começou com um mau alívio de Palomino.

O Valência ainda precisava de quatro golos para virar a eliminatória e ganhou a maior esperança ao minuto 68, numa «chapelada» de Ferrán Torres a Sportiello: 3-2 no marcador.

A esperança ficou-se por ela mesma, porque Ilicic não queria deixar créditos por mãos alheias. Balanceado ao ataque, o Valência foi apanhado em contrapé e, numa transição de quatro para quatro, Ilicic combinou com Zapata e tirou Parejo do caminho para um remate colocado e indefensável para Cillessen: minuto 71, 3-3. Estava praticamente decidido e a Atalanta colocou a cereja no topo do bolo quando Ilicic, após grande jogada de Freuler, assinou o 3-4 final aos 82 minutos.

Golo final histórico para Ilicic, que é o jogador mais velho a marcar um póquer como visitante na Liga dos Campeões.

Eliminatória com duas vitórias e passaporte assegurado para os quartos de final, a 7/8 de abril (1.ª mão) e a 14/15 (2.ª mão). O sorteio é a 20 de março.

Depois de uma exibição plena à porta fechada, a Atalanta vai para casa e só volta a aparecer dentro de quase um mês, a 4 de abril, para o jogo ante o Cagliari, salvo acréscimos de suspensão. É esse o primeiro dia após a suspensão decretada pelo governo italiano aos eventos desportivos do país.