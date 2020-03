A Roma anunciou esta sexta-feira que o plantel e a equipa técnica, liderada por Paulo Fonseca, vai doar um dia de salário para comprar e oferecer equipamentos de saúde a um hospital da capital italiana.

Em comunicado, os giallorossi informam que o valor doado ultrapassa os 200 mil euros e que vai permitir adquirir três ventiladores e oito camas de cuidado intensivo «dedicados ao tratamento» do novo coronavírus.

«Os jogadores e a equipa técnica queriam fazer algo significativo para a cidade e para as pessoas que sofrem neste país. Em momentos como este, é importante que todos assumamos as nossas responsabilidades e façamos tudo o que pudermos para ajudar os necessitados», disse o CEO do clube, Guido Fienga.

Refira-se que a Roma já tinha criado um fundo para ajudar no combate à pandemia de Covid-19, o qual já permitiu adquirir outro tipo de equipamentos médicos.