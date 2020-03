A situação em Itália tem piorado de dia para dia devido à pandemia de Covid-19, mas o Nápoles continua a pensar no regresso nos treinos.

Inicialmente, e no passado dia 16, os napolitanos tinham anunciado o regresso do plantel (que conta com o português Mário Rui) aos trabalhos para segunda-feira, dia 23, mas agora adiaram esse regresso para dois dias depois, a 25 de março.

Refira-se que os números preocupantes em Itália continuam a aumentar: só nas últimas 24 horas, o país registou mais 627 mortes por Covid-19, um novo recorde, além de seis mil novos casos.