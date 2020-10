O número de vítimas por covid-19 em Portugal passou de 2.149 para 2.162 e o número de casos confirmados evoluiu de 95.902 para 98.055, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado.

Há mais 13 óbitos registados nas últimas 24 horas e mais 2.162 novos casos confirmados.

Registaram-se também, de acordo com o boletim epidemiológico da DGS, mais 1.853 recuperados, para um total de 57.919. Com estes dados, há mais 287 casos ativos (37.974).

Há menos uma pessoa internada (1.014) e mais quatro nos cuidados intensivos (148).

Por regiões, o Norte voltou a registar o maior número de casos (1.124), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (871). O Centro registou mais 149 novos casos, Algarve 47, Alentejo 42, Açores sete e Madeira três.

Das 13 novas mortes registadas, seis foram a Norte, cinco em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Algarve e uma no Alentejo. Por género, mais seis homens e sete mulheres faleceram.