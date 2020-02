O cidadão português infetado com coronavírus e que se encontra retido num navio no Japão vai ser transportado para um hospital na madrugada desta terça-feira, confirmou a Direção-Geral da Saúde, em conferência de imprensa.

O estado de saúde de Adriano Maranhão, o português infetado com o novo coronavírus, retido no navio Diamond Princess, no Japão, piorou, de acordo com a sua mulher, Emmanuelle Maranhão.

Saiba mais na TVI24