A Liga Portuguesa de Futebol Profissionais anunciou nesta segunda-feira a lista dos clubes inscritos para participarem nas competições profissionais (Liga, II Liga e Taça da Liga).

De fora ficou apenas o Cova da Piedade, cuja candidatura não foi admitida. Em comunicado, a Liga explica que a equipa do concelho de Almada não apresentou os critérios legais financeiros até à data legalmente fixada: 17 de maio. Depois dessa data, a Comissão de Auditoria da Liga emitiria um parecer sobre as candidaturas até 7 de junho, sendo conferido aos clubes um prazo de cerca de dez dias para correção de eventuais falhas nos processos.

Ora, não foi o caso do Cova da Piedade que, alega a Liga, enviou os documentos nos dias 24 e 27 de maio. «Muito depois da data fixada para o início do procedimento (dia 17 de maio)», lê-se. «É manifesto, pois, que até ao dia 17 de maio se impunha, pelo menos, que fosse apresentada uma pretensão de participação no procedimento relativo ao cumprimento dos critérios legais e financeiros para participação nas competições oficiais 2021-22, sob peno de não participação nas mesmas.»

Nesse sentido, o Vilafranquense, desportivamente despromovido à Liga 3, foi convidado a apresentar candidatura à participação na II Liga num prazo a fixar.

A Liga Portugal informa ainda que está em curso o prazo estabelecido regulamente para a apreciação final das candidaturas de Trofense e Estrela da Amadora, equipa recém-promovidas às ligas profissionais.

