Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2112 novos casos de covid-19 e nove mortes em consequência da doença, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



A maioria das mortes registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo: 5. Há ainda dois óbitos a lamentar na região Norte, um no Centro e outro no Algarve.



Desde o início da pandemia em Portugal já faleceram 17.639 pessoas devido à covid-19 e registaram-se mais de um milhão de casos de infeção.



Já em relação ao número de novos casos, a área de Lisboa e Vale do Tejo, registou 657 casos e a região Norte, 802. Há 309 novas infeções na região Centro, 62 no Alentejo, 198 no Algarve, mais 26 nos Açores e 58 na Madeira.



Há, neste momento, 45.465 casos ativos.



Este domingo há 708 pessoas internadas, mais 27 que no dia anterior. O número de doentes nos cuidados intensivos também aumentou para 152, mais sete.



Em sentido contrário, há mais 1226 recuperados da doença num total de 956.316.