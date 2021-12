Iniciou-se neste sábado o período de contenção decretado pelo Governo, que irá durar até ao dia 9 de janeiro.

A partir da meia-noite de dia 25, entrou em vigor a obrigatoriedade do teletrabalho para quem possa adotar esta modalidade, válida para todo o período de contenção. É também decretado o encerramento de bares e discotecas, com atribuição de apoios às empresas, e também das creches e ATL, com a devida compensação dada às famílias.

De igual modo, passou a ser obrigatório um teste negativo para aceder a estabelecimentos turísticos e alojamento local, eventos empresariais, casamentos e batizados, espetáculos culturais e recintos desportivos, estes últimos salvo decisão da DGS.

Nos espaços comerciais, o Governo decidiu reduzir a lotação para uma pessoa por 5m2, de modo a evitar ao máximo a concentração de pessoas em lojas e centros comerciais. Em complemento e pelo mesmo motivo, os saldos estão proibidos durante todo o período de contenção, de 25 de dezembro a 9 de janeiro.

Para o Ano Novo, também há medidas específicas, como o teste negativo obrigatório para o acesso a festas, a proibição de ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas na noite da passagem de ano e a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

