Rui Costa, vice-presidente do Benfica, está em isolamento profilático devido a um contacto de risco com uma pessoa com covid-19, no caso um familiar.

O dirigente encarnado ainda esteve junto da equipa da véspera do jogo com o Rangers, mas nesta quinta-feira iniciou o período de isolamento, e por isso não esteve no Estádio da Luz.

Os últimos testes realizados por Rui Costa deram negativo, mas o «vice» do Benfica vai cumprir isolamento nos próximos dias, de acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde (DGS), e por isso afastado da equipa.