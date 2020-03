Notícia atualizada às 12h00

Nasceu mais um bébé de uma grávida infetada com o novo coronavírus, no Hospital de São João, no Porto. De acordo com fonte hospitalar, o parto foi de cesariana e tanto a mãe como o bebé estão bem. A TVI apurou que o bebé é um rapaz.

Segundo o JN, o resultado do teste de diagnóstico realizado ao bebé deu negativo.

É o segundo caso tornado público de um bebé nascido de uma grávida infetada com o novo coronavírus. O primeiro caso foi o de uma menina, que nasceu na madrugada do dia 17 de março, também no Hospital de São João. Testes realizados a esta bebé revelaram que não estava contaminada com o novo coronavírus. .

Recorde-se que em Portugal, de acordo com o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registam-se 43 mortes, mais 10 do que na véspera (+30,3 por cento), e 2.995 infeções confirmadas Dos infetados, 276 estão internados, 61 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. O continente europeu, com cerca de 240.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até hoje.