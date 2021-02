Portugal regista mais 718 casos e 41 mortes por covid-19, de acordo com o relatório deste domingo da Direção Geral da Saúde (DGS).

O número total de casos, desde o início da pandemia, é agora 804.562, dos quais resultaram 16.317 óbitos.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ter um peso bastante significativo nos números diários: aí foram registados 257 novos casos e 26 mortes.

Os números de internamentos continuam a baixar: o relatório indica 2.165 doentes internados (menos 15 do que na véspera), dos quais 484 em Unidades de Cuidados Intensivos (menos 8 do que no dia anterior).

