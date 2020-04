A presidente da Associação Portuguesa de Defesa dos Adeptos (APDA), Martha Gens, afirmou que «não faz sentido voltarem as competições enquanto as autoridades não manifestarem uma decisão de regresso à normalidade».

Baseada num estudo americano, que diz que 72% dos norte-americanos não querem voltar aos estádios enquanto não estiverem vacinados contra a covid-19, a responsável reiterou que «o desporto não pode viver alheado de uma realidade que afeta o mundo inteiro».

«Mantemos a nossa opinião de que não faz sentido voltarem as competições enquanto as autoridades não manifestarem uma decisão de regresso à normalidade», começou por dizer, em declarações à Lusa.

«Não podemos expor os jogadores, os adeptos e todos os agentes a determinados riscos para fingir que está tudo bem. Todos temos de fazer sacrifícios em prol do regresso à normalidade, mas falar no regresso das competições neste momento é viver numa ‘bolha’, completamente alheados da realidade», acrescentou.

Martha considerou ainda que, se regressarem, as competições devem ser jogadas com adeptos nos estádios e, no caso de se anularem as provas, os adeptos, nomeadamente a associação que a dirigente representa, devem ser consultados.

«Preferimos que tudo volte à normalidade, pois não teremos interesse nenhum em assistir a treinos pela televisão. Um estádio vazio não passa de um treino. Desconheço se os Oficiais de Ligação aos Adeptos dos vários clubes foram ouvidos, mas nós, enquanto associação, não fomos ouvidos nem tidos em conta», finalizou.

As competições profissionais, Liga e II Liga, estão suspensas desde 12 de março, após 24 das 34 jornadas, bem como a Taça de Portugal, que tem Benfica e FC Porto como finalistas.