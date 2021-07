Portugal registou mais 20 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Este é o número mais elevado desde 18 de março.

Metade dos óbitos registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, sete no Norte e um em cada das restantes três regiões do continente (Centro, Alentejo e Algarve).

Houve ainda mais 3 396 novos casos, de acordo com os números da Direção-Geral da Saúde, enquanto o número de casos ativos desceu para 52 782, menos 752 do que na véspera.

O número de internados também baixou para 835 (menos 20), no entanto, destes, há mais três internados em UCI (181 no total).