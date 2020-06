A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, foi esta sexta-feira questionada sobre a possibilidade de voltar a haver público nas bancadas dos estádios, até porque já é permitida a realização de espetáculos culturais com espectadores.

Depois de ter voltado a frisar que as decisões em relação às duas áreas foram tomadas «em alturas diferentes quer do conhecimento, quer da evolução da epidemia», Graça Freitas realçou que «o comportamento das pessoas difere de contexto para contexto.»

«Habitualmente, numa sala de cinema, sentamos as pessoas separadas. Têm uma ordem de entrada, de saída, permanecem com máscara. Dificilmente numa sala de cinema as pessoas serão efusivas no seu comportamento», explicou a diretora-geral da Saúde no dia em que anunciou a existência de mais 377 infetados e dez mortes devido à covid-19.

«Em relação ao futebol, de facto já não estamos em situação de calamidade, já evoluímos, mas temos de continuar a acompanhar a situação dos próprios jogos. O que está a acontecer, se existem casos ou não, se o comportamento dos adeptos é passível de uma abertura ou não», adiantou, apontando: «É diferente estar numa sala de cinema ou num estádio de futebol. Tem a ver com comportamento, não apenas com ajuntamento.»

Graça Freitas disse que a decisão depende da avaliação do risco que vai sendo feita. «Não sei responder se vão estar criadas condições nas próximas semanas para que se mude o parecer sobre o futebol. Temos de esperar um bocadinho mais a ver o que se passa, se tudo corre bem. Neste momento temos de ser muito cautelosos porque só há dois dias se retomou a atividade do futebol.»