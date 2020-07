Novak Djokovic respondeu às críticas que tem recebido, após ter contraído o novo coronavírus numa festa na Sérvia que o próprio organizou.

Em declarações ao jornal sérvio Telegraf, o tenista, número um mundial, disse mesmo que se sente perseguido por algumas pessoas.

«Só vejo críticas muito maliciosas. Acho que há algo mais por detrás das críticas, como se houvesse uma agenda, como se fosse uma caça às bruxas. Alguém tem de cair, alguém com um nome, para ser o principal culpado de tudo», disse.

Djokovic continua sem garantir a presença no US Open, mas confirmou a presença em vários torneios na Europa: «Não tenho a certeza se jogarei o US Open. Planeio jogar em Madrid, Roma e o Roland Garros em setembro.»