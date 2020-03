Após seis horas de discussões, através de videoconferência, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia acordaram uma declaração a «convidar» o Eurogrupo a apresentar nos próximos quinze dias propostas que tenham em conta os choques socioeconómicos provocados pela pandemia de Covid-19.



«A nossa resposta será reforçada, se necessário, com mais ações de uma forma inclusiva, à luz dos desenvolvimentos, de modo a darmos uma resposta abrangente», pode ler-se na declaração do Conselho Europeu



Após a reunião, António Costa falou sobre o cenário com que a Europa se depara: «A maior atenção foi centrada nas consequências económicas e sociais desta situação porque estamos numa situação de paralisia geral da economia à escala europeia, com uma forte pressão sobre o emprego e sobre as famílias.»



«Temos procurado agir coordenadamente. Tal como hoje o Governo fez ao aprovar um conjunto de medidas para apoiar as empresas, o emprego e o rendimento das famílias, todos temos procurado agir de uma forma coordenada à escala europeia», acrescentou o primeiro-ministro de Portugal.