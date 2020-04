Numa altura em que o mundo está a braços com a pandemia da covid-19, garantir a segurança e recuperar a confiança são as principais metas de empresas de vários setores. Na aviação, um dos setores mais afetados pela paragem causada pelo vírus, começam a ver-se os primeiros sinais de como será o futuro.

A Air Asia, a maior linha aérea de baixo custo do continente asiático, anunciou um protocolo com as medidas de segurança para os voos, que serão retomados em breve, que passa, desde o distanciamento dos passegeiros até o pessoal de cabine utilizar equipamento de proteção.

O designer filipino Puey Quiñones divulgou no Instagram fotos das novas fardas da Air Asia, já testadas num voo de repatriação de Banguecoque para Manila, que são compostas por fato de proteção, máscara, viseira e luvas.

Bem diferentes do habitual, não são? Veja as imagens na galeria associada.