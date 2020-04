O número de mortes em Espanha voltou a baixar nas últimas 24 horas, depois de ter sofrido um aumennto no dia anterior, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta manhã.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 301 óbitos, menos 30 do que na véspera, elevando para 23.822 o número de mortes devido à covid-19 no país.

O número de infetados também diminuiu, tendo sido registados 1.308 novos doentes, menos 523 do que no dia anterior, o que ditou a subida do número de casos totais para 210.773.

102.548 pessoas já recuperaram da doença, sendo que 1.673‬ foram dados como curados nas últimas 24 horas.