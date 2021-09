A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) solicitou à Direção-Geral da Saúde (DGS) o levantamento das limitações em relação à lotação dos recintos desportivos, com efeitos já em outubro.



«Face à evolução do combate à pandemia em que se está próximo de atingir os 85 por cento de população vacinada e com o levantamento de medidas de confinamento, a FPF pede à DGS o aumento da lotação de público, mantendo a exigência de apresentação do certificado digital», refere o organismo, salientando que enviou uma carta à DGS com este objetivo.



Para garantir a presença de mais adeptos nos recintos desportivos, o organismo manifesta ainda «total disponibilidade para assegurar todas as condições necessárias» para o cumprimento das medidas e salvaguarda da saúde pública.

Lembre-se que a taxa de ocupação do público nos recintos desportivos permitida é de 50 por cento da lotação. Os grandes eventos desportivos vão manter a necessidade de apresentação de certificado digital de vacinação contra a covid-19, segundo o plano de desconfiamento apresentado na quinta-feira pelo Primeiro-Ministro, António Costa.

«Caberá à Direção-Geral de Saúde definir o que entende por grandes eventos culturais, desportivos ou corporativos», disse o chefe de governo.

Em relação à lotação dos espaços, António Costa não revelou se os recintos desportivos se mantêm com os atuais 50 por cento de lotação.