No momento complicado que o mundo vive, com a pandemia do coronavírus, o altruísmo é fundamental. Gary Neville, por exemplo, decidiu abrir a porta do seu hotel em Manchester aos profissionais de saúde britânicos.



«As nossas 176 camas vão ser ocupadas por profissionais de saúde a partir de sexta-feira. A nossa indústria deve mostrar alguma solidariedade neste período incerto para com as pessoas que mais vão precisar de alojamento. Estamos contentes por ajudar sem qualquer custo. O hotel funcionará normalmente e os profissionais de saúde poderão ficar sem qualquer custo quando precisarem de isolamento», explicou, num vídeo divulgado pelo «The Guardian».



Depois de ter surgido na China, a covid-19 espalhou-se por todo o globo. Atualmente a Europa é o continente com maior número de infetados.