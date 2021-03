O Governo prolongou esta segunda-feira a suspensão de todos os voos – comerciais e privados – de e para o Brasil e Reino Unido até 31 de março, devido à pandemia de covid-19 (pode ler mais desenvolvimentos sobre esta notícia no site da TVI24).

«No contexto da situação epidemiológica provocada pelo vírus SARS-CoV-2, o Governo decidiu prolongar, até ao dia 31 de março, as medidas restritivas do tráfego aéreo. Assim, mantêm-se suspensos todos os voos, comerciais ou privados, dos aeroportos ou aeródromos de Portugal continental, com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido», pode ler-se, no comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI).

Uma medida que já vigorava no anterior Estado de Emergência e que agora se prolonga. São apenas permitidos «voos de natureza humanitária, para repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao Espaço Schengen, e seus familiares, bem como de cidadãos nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional».

No entanto, estes cidadãos têm de apresentar um teste PCR à covid-19 negativo (realizado nas 72 horas anteriores ao voo) e cumprir um isolamento profilático de 14 dias.