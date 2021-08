Portugal vai passar de «Estado de Calamidade para Estado de Contingência», anunciou esta sexta-feira, a ministra de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros extra.

As novas medidas, decidas esta sexta-feira, vão entrar em vigor "na próxima segunda-feira, dia 23 de agosto".

Após ter sido atingida a percentagem de 70% da população portuguesa vacinada, um valor que estava previsto para setembro, e que iria levar à segunda fase do descofinamento, o Governo, resolveu antecipar essa fase e isso mesmo foi confirmado pela ministra.

Mariana Vieira da Silva destacou o facto de Portugal "estar acima da média europeia", relativamente ao «valor dos números de vacinação».