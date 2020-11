A Sérvia defronta a Escócia na final do play-off de acesso ao Euro 2020, no próximo dia 12 de novembro, ainda com algumas interrogações sobre os jogadores que poderão ir a jogo.

Isto porque as algumas autoridades italianas locais estão a proibir os jogadores de se juntarem aos compromissos das suas seleções por causa da covid-19. Kolarov, do Inter de Milão, e Milinkovic-Savic, da Lazio, já se juntaram aos trabalhos da formação sérvia (viajaram num avião privado), mas Nikola Milinkevic e Dusan Vlahovic, da Fiorentina, ainda esperam autorização para viajar.

«Temos um grande problema com os clubes italianos. Não tenho uma resposta conclusiva», disse o treinador Ljubisa Tumbakovic, citado pela BBC.

«Isto é um problema de toda a Europa, já que a pandemia explodiu. Temos um problema com as autoridades de Florença e as respetivas medidas. Estamos em contacto com os clubes e esperamos que o Vlahovic e Milinkevic venham hoje [segunda-feira] ou amanhã», prosseguiu.