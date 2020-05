Milhares de pessoas concentraram-se esta sexta-feira em Huntington Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos, para protestarem contra o encerramento das praias da região e outras medidas de isolamento aplicadas devido à pandemia da covid-19.

Robert Handy, chefe da polícia de Huntington Beach, disse à CNN que os manifestantes eram entre 2.500 e 3 mil, não utilizavam máscaras nem respeitavam o distanciamento social, como se pode ver também pelas imagens.

Alguns empunhavam faixas, bandeiras dos Estados Unidos, e até bonés de campanha do presidente Donald Trump. «Abram a Califórnia, abram a Califórnia», «abram as escolas agora», «todos os trabalhos são essenciais», «a liberdade é essencial», gritavam.

As medidas de confinamento foram sendo decretadas estado a estado, sendo que alguns foram mais restritivos do que outros. Os manifestantes criticavam as medidas do governador Gavin Newsom, nomeadamente o encerramento das praias, apesar de, mesmo sendo proibído, multidões de pessoas continuarem a utilizar as praias da região.

64.700 pessoas morreram no país devido à doença e há mais de um milhão e cem mil infetados.