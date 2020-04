O gesto de Mario Salerno para com os seus inquilinos está a tornar-se viral nos Estados Unidos. Em pleno cenário de dificuldade económica, provocado pela pandemia Covid-19, este proprietário de 80 apartamentos em Brooklyn, Nova Iorque, decidiu isentar os inquilinos do pagamento da renda do mês de abril.



Inicialmente este homem de 59 anos afixou a informação nos prédios onde têm apartamentos.



«Devido à recente pandemia de Covid-19, que nos afeta a todos, dispenso-vos da renda do mês de abril», podia ler-se na nota.



Mais tarde, Salerno acabou por explicar a decisão à NBC. «Nos últimos dez dias, recebi inquilinos preocupados, a chorar e a dizerem que não me conseguem pagar. Alguns perderem os seus empregos», começou por dizer.



«A saúde é o mais importante. As pessoas estão preocupadas com quem põem a comida na mesa. Inquilinos disseram-me que não tinham dinheiro para pagar a renda, disse para não se preocuparem e para estarem preocupados com os seus vizinhos e com as suas famílias», acrescentou.



A mesma estação de televisão recolheu depoimentos de alguns dos inquilinos de Salerno que o apelidaram de «super-homem».



«É um super-homem, um homem maravilhoso», referiu uma das beneficiadas pela medida, Kaitlyn Guteski.