O Conselho de Ministros encontra-se reunido nesta quinta-feira para aprovar o plano de desconfinamento do qual pouco mais se sabe nesta altura do que a grande probabilidade da abertura das creches e dos estabelecimentos do pré-escolar já no início da próxima semana.

De resto, o desconfinamento será gradual, diferenciado em termos de abertura de atividades e flexível em função de indicadores de risco.

Está previsto que o plano seja apresentado pelo primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa, no final da reunião do Governo, após a Assembleia da Republicar votar a meio da tarde a proposta de decreto presidencial para a renovação do estado de emergência a partir de 17 de março.

Na quarta-feira, o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, no final de uma reunião da Concertação Social, admitiu que algumas áreas abram antes da Páscoa, embora adiantando que o seu executivo ainda não sabe quais, porque «quer decidir de forma segura e informada, com base nas auscultações que tem feito».