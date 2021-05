A Escola João Gonçalves Zarco, em Matosinhos, decidiu dar instruções aos alunos que participaram nos festejos do Sporting que ficassem em casa.

«Começou a chegar a informação de que alguns alunos tinham estado nos festejos em Lisboa, e como Matosinhos tem a situação controlada, achámos bem seguir essas recomendações e sensibilizar os pais e os alunos», explicou Maria Margarida Pinho, professora do referido estabelecimento de ensino, à TVI.

Os alunos em causa, que estiveram nas comemorações da conquista do título por parte do Sporting, não vão ter faltas, até porque vão frequentar o ensino à distância por estes dias. Antes do regresso às aulas presenciais terão de realizar um teste à covid-19.