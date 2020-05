O Atlético Madrid, através da fundação do clube, doou 20 mil máscaras de proteção ao município de Alcalá de Henares, onde estão localizadas as novas instalações que servem de base à equipa de futebol feminino e a parte das camadas jovens do emblema colchonero.

As máscaras serão distribuídas pela população do município.

Recorde-se que na semana passada a Fundação Atlético Madrid já tinha distribuído outras 20 mil máscaras em San Blas Canillejas, zona de Madrid onde fica situado o Estádio Metropolitano.