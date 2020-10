A Associação de Futebol de Aveiro anunciou o cancelamento dos jogos de futebol não profissional agendados para esta fim de semana por decisão governamental, explica o organismo.



Segundo a mesma fonte, a medida é válida também para o futsal em virtude da situação epidemiológica que se vive em Portugal.



A AF Aveiro acrescenta ainda que só o futebol profissional não vai alterar a calendarização de jogos prevista para este fim de semana.



O comunicado da AF Aveiro na íntegra:



As competições da Associação de Futebol de Aveiro vão parar no próximo fim de semana. Em virtude da situação epidemiológica vivida em Portugal, o Governo decretou o cancelamento dos jogos de futebol não profissional e das modalidades amadoras agendados para o próximo sábado e domingo.



Desta forma, as jornadas dos campeonatos distritais de Aveiro de futebol e de futsal são adiadas por uma semana. Apenas o futebol profissional, Liga NOS e Liga Portugal 2, mantém a calendarização de jogos do próximo fim de semana inalterada.



A Associação de Futebol de Aveiro mantém-se atenta e em contacto permanente com as instâncias superiores para, oportunamente, informar clubes e adeptos sobre os próximos passos a dar nesta matéria.