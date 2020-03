Callum Hudson-Odoi «sente-se bem e está de volta ao estado normal» depois de ter cumprido o período de quarentena, informou o Chelsea.



Recorde-se que o jogador de 19 anos testou positivo para Covid-19 no passado dia 13 de março e, após ter cumprido o período de isolamento, já começou a treinar em casa para recuperar a forma física, de acordo com a nota dos londrinos.



Além de Hudson-Odoi, Mason Mount foi outros dos jogadores do Chelsea infetado com Covid-19,

We have some news on Callum Hudson-Odoi’s recovery from COVID-19… — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 23, 2020