A Autoridade de Saúde Regional dos Açores autorizou a presença de público nos recintos desportivos da região, até 10 por cento da capacidade máxima de cada recinto.

O uso de máscara é obrigatório e deve ser mantido o distanciamento de dois metros entre os espectadores, segundo o manual de procedimentos de utilização e funcionamento do parque desportivo regional, a que a agência Lusa teve acesso.

A Direção Regional de Desporto salienta que é necessário garantir «a existência de circuitos de entradas e saídas próprias e separados de forma bem definida».

As medidas anunciadas pelas autoridades sanitárias dos Açores não permitem, no entanto, que o Santa Clara conte com a presença de adeptos nas bancadas. O clube foi informado de que deverá cumprir as orientações da Liga e da Direção-Geral da Saúde que, até ao momento, não autoriza a presença de público nos eventos desportivos.

No último fim de semana os adeptos já puderam voltar às bancadas nos Açores, para assistir ao torneio particular que o Angrense organizou com outros três clubes.

O Fontinhas também já está a vender bilhetes para o jogo com o Estrela da Amadora, da ronda inaugural do Campeonato de Portugal.