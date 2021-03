O Benfica comunicou nesta quinta-feira que a equipa feminina de andebol não poderá realizar a dupla jornada que tinha agendada para este fim de semana na Madeira.

Em comunicado, as águias informam sobre a proibição de realização de jogos na Madeira, algo que o Governo Regional ainda não comunicou oficialmente.

«O Governo Regional, mediante a análise semanal do quadro de evolução da Covid-19, deliberou a proibição da realização de jogos na Região Autónoma até ao dia 29», informa o Benfica.

No site dos ‘encarnados’ pode ler-se que os dois jogos que a equipa de andebol feminino do Benfica tinha agendados para o fim de semana, de 27 a 28 de março, foram cancelados.

O primeiro jogo da equipa feminina de andebol do Benfica estava agendado para sábado, diante do Sports Madeira, enquanto no dia seguinte as águias jogariam frente ao Madeira SAD, para o Campeonato Nacional feminino de andebol.

De referir que o Benfica está no segundo lugar do campeonato com 30 pontos, os mesmos do líder Alavarium, ainda que a equipa aveirense tenha menos um jogo disputado.

O Madeira SAD é quarto classificado, porém, tem menos quatro jogos do que o Benfica. Já o Sports Madeira é último, também com apenas sete jogos realizados, tantos quantos o Madeira SAD.