Stefanos Tsitsipas, como muitos outros desportistas por esse mundo fora, procura manter a forma física, neste momento de reclusão, imposto pela pandemia da covid-19, mas o tenista grego optou por criar um programa de preparação para a quarentena acessível a todos e partilhou-o nas redes sociais.

São dezasseis vídeos em que Tsitsipas aparece a fazer exercícios, todos possíveis de replicar em casa. «Espero que tenham achado isto útil», escreveu o simpático tenista nas redes sociais.

Veja e experimente:

Me and Chris decided to create a quarantine fitness program for all of you to stay fit. Hope you find this helpful.



Download for free 👇🏼https://t.co/JISiKLyN7Y