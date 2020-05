Já foram processados e têm ordem de pagamento 628.432 reembolsos de IRS, no valor de 610 milhões de euros, de um total de 731.244 declarações com direito a reembolso resultantes de 1,2 milhões de declarações já liquidadas, escreve a TVI24.

Até à data de hoje os reembolsos são cerca do dobro dos da semana passada, cujo número era de 328.572.

Este ano, o Ministério das Finanças não apontou um prazo médio para a devolução do IRS, devido às medidas de contenção por causa da Covid-19, a maioria dos funcionários da AT passou para o regime de teletrabalho, tendo o ministério anunciado o início do processamento dos reembolsos no dia 21 de abril.