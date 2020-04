O torneio de Wimbledon 2020 foi cancelado devido à pandemia de Covid-19. Conforme explica a conta oficial do Grand Slam britânico é hora de coroar outros campeões.



Com narração de Roger Federer, o major londrino fez um vídeo com imagens dos antigos vencedores do torneio, lembrando que «não haverá recordes batidos nem campeões». São, de acordo com o relato do campeoníssimo suíço, os responsáveis de saúde que vão competir por todos nós e nós vamos apoiá-los.



«Estamos unidos com esperança de que o amanhã seja melhor que hoje», concluiu o ex-número um mundial.



Veja o vídeo arrepiante: