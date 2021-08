Portugal registou nas últimas 24 horas mais 3.062 novos casos de covid-19 e 16 mortes em consequência da doença, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia em Portugal já morreram 17.674 pessoas devido à covid-19 e registaram-se mais de um milhão e 25 mil de casos de infeção.

Há 688 pessoas internadas, menos 28 que no dia anterior. O número de doentes nos cuidados intensivos é de 144, menos quatro do que na véspera.

Há, neste momento, 44.99 casos ativos, mais 810 do que na terça-feira. Há mais 2.236 recuperados da doença num total de 963.205 desde o início da pandemia.

A maioria das mortes registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (sete) região onde há 966 novos casos. Na Região Norte ocorreram cinco óbitos e há mais 1.124 infetados, no Algarve houve três mortes e há mais 272 casos e no Centro morreu uma pessoa e há mais 478 infetados.

No Alentejo são mais 154 casos, na Madeira 51 e nos Açores 17.

A taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) subiu para 312,8 a nível nacional e nos 317,1 em Portugal continental.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus – mantém-se nos 0,98 em todo o território de Portugal.

As vítimas mortais deste relatório são:

50-59 anos: dois homens e uma mulher

60-69 anos: um homem

70-79 anos: três homens e uma mulher

Mais de 80 anos: dois homens e seis mulheres